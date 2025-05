Anno 117: Pax Romana – Ubisoft zeigt einen neuen Trailer

Im vergangenen Jahr kündigte Ubisoft mit Anno 117: Pax Romana den neuesten Teil der beliebten Anno-Reihe an. In einem neuen Trailer gewährt das Unternehmen nun weitere Einblicke in das kommende Spiel, das derzeit bei Ubisoft Mainz entwickelt wird.

Der neue Serienteil kombiniert klassische Städtebau-Elemente mit einer tiefgreifenden Wirtschaftssimulation und erweitert das Spielerlebnis um strategische 4X-Features. Eine Neuerung in Anno 117: Pax Romana ist die Möglichkeit, erstmals selbst zu entscheiden, in welcher Provinz das Abenteuer beginnen soll. Zur Auswahl stehen laut Ubisoft die Auen von Albion sowie die Provinz Latium – beide bieten einzigartige Herausforderungen und unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Anno 117: Pax Romana soll voraussichtlich im Winter 2025 erscheinen. Das Spiel wird über Ubisoft+, für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung