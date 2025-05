Syberia – Microids schickt euch erneut in das Clockpunk-Universum

Das Point-and-Click-Adventure „Syberia“ kehrt in neuem Glanz zurück: Publisher Microids hat ein Remaster des Kultspiels angekündigt. Die Neuauflage bringt unter anderem überarbeitete Grafiken und moderne technische Anpassungen mit sich.

Die „Syberia“-Reihe begann 2002 mit dem ersten Teil. Zwei Jahre später, 2004, erschien mit „Syberia II“ eine direkte Fortsetzung, die die Geschichte nahtlos weiterführte. Nach einer längeren Pause kehrte die Serie 2017 mit „Syberia 3“ zurück. Im Jahr 2022 folgte schließlich „Syberia: The World Before“, ein Prequel zur Reihe.

In „Syberia“ schlüpft ihr in die Rolle von Kate Walker, einer erfolgreichen Anwältin aus New York, die in ein abgelegenes Dorf in den französischen Alpen entsandt wird, um den Verkauf einer alten Automatenfabrik abzuwickeln. Was zunächst wie ein einfacher Auftrag wirkt, entwickelt sich schon bald zu einer außergewöhnlichen Reise durch verschneite Regionen Osteuropas.

Auf ihrer Reise wird Kate von Oscar begleitet, einem einzigartigen Automaten, der ihr treu zur Seite steht. Gemeinsam entdeckt ihr verlassene Orte, begegnet ungewöhnlichen Persönlichkeiten und folgt der geheimnisvollen Spur von Hans Voralberg – einem brillanten Erfinder, der sich auf der Suche nach der sagenumwobenen Insel Syberia und den letzten lebenden Mammuts befindet.

Das Remaster bietet vollständig überarbeitete 3D-Umgebungen, die dem charakteristischen Stil von Benoît Sokal treu bleiben. Die mechanischen Rätsel wurden neu gestaltet, um ein flüssigeres und intuitiveres Spielerlebnis zu ermöglichen. Zudem sorgt eine modernisierte Benutzeroberfläche mit verbesserter Steuerung und 3D-Navigation für ein zeitgemäßes Spielgefühl – ohne die Atmosphäre und Erzählweise des Originals zu verfälschen.

Die Veröffentlichung ist für das vierte Quartal 2025 geplant – für PC, Xbox Series X|S sowie PlayStation 5.

Quelle: Microids