Ravenswatch – Kostenloser DLC „Romeo & Juliet“ hat einen Termin

Heute kündigten NACON und Entwicklerstudio Passtech Games den kostenlosen DLC „Romeo & Juliet“ für das „Ravenswatch“ an. Es soll am 27. Mai 2025 für das Top-Down-Roguelike-Actionspiel auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen.

Im DLC ist Romeo ein unübertroffener Fechter, der extrem beweglich ist und unerbittlich angreifen kann. Seine Verteidigungsfähigkeiten erlauben es ihm, alle Angriffe mit seinem Rapier zu parieren, bevor er sie mit einer Reihe von Estoc-Schlägen erwidert. Juliet kämpft lieber aus der Ferne: Mit einer Pistole bewaffnet, kann sie ihre Schüsse auf ein einziges mächtiges Geschoss konzentrieren oder sich drehen, um alle Gegner in der Nähe zu erreichen.

Im Koop-Modus verfügen Romeo und Juliet über einzigartige Kombos. Zum Beispiel kann Romeo eine Rose werfen, die Schaden über Zeit verursacht und explodiert, wenn Juliet sie abschießt. Wenn sie nicht zu weit voneinander entfernt sind, können sie auch auf die Rufe des anderen antworten und die Plätze auf dem Schlachtfeld tauschen.

Weitere Informationen über „Ravenswatch“ findet ihr hier bei uns: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung