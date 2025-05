Shadow of the Road – Neuer Gameplay-Trailer

Das taktische cRPG namens „Shadow of the Road“ hat einen neuen Trailer erhalten. Das von Another Angle Games entwickelte Spiel versetzt euch in eine alternative Version Japans im 19. Jahrhundert.

Inhaltlich entführt euch das Spiel in die letzten Tage des Boshin-Krieges, einem historischen Bürgerkrieg zwischen Anhängern des Shogunats und jenen, die dem Kaiserreich treu ergeben sind. Diese geschichtliche Grundlage verbindet das Spiel gekonnt mit Steampunk-Elementen und japanischer Mythologie, wodurch eine eindrucksvolle, atmosphärisch dichte Spielwelt entsteht.

Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Abenteurern, deren Reise stark durch eure Entscheidungen beeinflusst wird. Das narrative Design setzt auf spielerische Freiheit und eine verzweigte Handlung, in der jede Wahl Konsequenzen für den weiteren Verlauf und die Charakterentwicklung hat. Neben den rundenbasierten Kämpfen spielen auch die dynamischen Beziehungen innerhalb eures Teams eine zentrale Rolle.

„Shadow of the Road“ befindet sich für den PC in der Entwicklung. Einen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung