Warhammer 40,000: Boltgun 2 angekündigt – Ein erster Teaser-Trailer und Screenshots

Der Retro-Ego-Shooter „Warhammer 40,000: Boltgun“ erhält mit „Warhammer 40,000: Boltgun 2“ eine offizielle Fortsetzung. Der Titel wird, wie bereits der Vorgänger, von Auroch Digital entwickelt. Als Publisher tritt Big Fan Games auf, ein Publishing-Label von Devolver Digital. Die Handlung schließt direkt an das Ende des ersten Teils an und führt euch erneut in das düstere Universum von „Warhammer 40,000“.

Die Kampagne ist erneut als Einzelspieler-Erlebnis konzipiert, bietet diesmal jedoch verzweigte Missionsverläufe, die euch mehr Entscheidungsfreiheit ermöglichen. Das Gameplay bleibt dem schnellen und brutalen Stil des Originals treu. Neben klassischen Waffen wie der Kettensäge und der Schrotflinte dürft ihr euch auf zahlreiche neue Waffen freuen. Auch neue Gegnerfraktionen, darunter die blutrünstigen Bloodletters und ihre dämonischen Juggernauts, stellen sich euch in den Weg.

„Boltgun 2“ führt außerdem ein verbessertes Navigationssystem ein, das euch dabei helfen soll, im Gefecht jederzeit den Überblick zu behalten. Weitere Inhalte wie zusätzliche Waffen, neue Gegnertypen und abwechslungsreiche Biome sind ebenfalls geplant. Weitere Informationen sollen in naher Zukunft folgen.

Die Veröffentlichung des Titel erfolgt voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres für PC und Konsolen.