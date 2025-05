Dragon Quest I & II HD-2D Remake – Release-Termin für PC und Konsolen

Square Enix hat zur Feier des „Dragon Quest Day“, der an das Jubiläum der Veröffentlichung des ersten „Dragon Quest“-Spiels in Japan am 27. Mai 1986 erinnert, Neuigkeiten rund um „Dragon Quest I & II HD-2D Remake“ vorbereitet. Dieses Paket besteht aus vollständigen Remakes von „Dragon Quest I“ und „Dragon Quest II“, die chronologisch nach „Dragon Quest III HD-2D Remake“ stattfinden, welches im November 2024 erschien (siehe hier).

In diesen zwei zeitlosen Abenteuern erleben Spieler den dramatischen Abschluss der Erdrick-Trilogie, die durch den HD-2D-Grafikstil und mit neuen Story-Inhalten sowie Gameplay-Modernisierungen zu neuem Leben erwachen. Spieler übernehmen die Kontrolle über die Nachfahren von Erdrick, dem legendären Helden, dessen Vermächtnis nach den Ereignissen von „Dragon Quest III HD-2D Remake“ über Generationen weitergegeben wurde.

Die Veröffentlichung von „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ findet am 30. Oktober 2025 für PC (Steam und Microsoft Store), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Die ausschließlich digital erhältliche „Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection“, welche aus „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ und „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ besteht, wird ebenfalls am 30. Oktober für dieselben Plattformen erscheinen.

Interessierte Spieler können das Paket mit Teil 1 und 2 bereits vorbestellen(Vorbestellungen für die Switch-Versionen sollen später starten). Neben der Standard Edition gibt es für Konsolen auch eine Collector’s Edition, die folgendes bietet:

Dragon Quest I & II HD-2D Remake – Collector’s Edition

Standard Edition als physisches Spiel

Dragon Quest 1 & 2 Charakter- & Monster-Acrylblock-Set Umfasst sechs Charaktere, einen Hund, zwei Boss-Monster und ein Logo

Das Ausstattungsset „Komplette Kluft“ (Spielgegenstände für „DQ I & II HD-2D Remake“)

1x Stärkering

1x Schleimohrringe

1x Schräger Hut

1x Neureichenweste

2x Exklusive digitale Bildschirmhintergründe

Vorbestellerbonus

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung