Davy x Jones – Entwickler Parasight schickt euch in die Unterwelt

Nach dem märchenhaft-düsteren Abenteuer „Blacktail„, in dem ihr in die Legende der Baba Yaga eintaucht, stellt das Entwicklerstudio Parasight nun sein nächstes Projekt vor: „Davy x Jones“. In diesem First-Person-Action-Adventure begebt ihr euch in eine surreale Piratenunterwelt und übernehmt die Rolle des legendären Davy Jones.

Jones findet sich nach seiner Enthauptung in der Piratenunterwelt „The Locker“ wieder. Ihr steuert seinen kopflosen Körper, begleitet von seinem sprechenden Schädel, und macht euch auf die Suche nach gestohlenen Artefakten. Ziel ist es, eure Vergangenheit aufzuarbeiten und euch eurem Erzfeind Blackbeard zu stellen. Die Spielwelt besteht aus neun fliegenden Inseln, die über einem endlosen Wolkenmeer schweben. Dort trefft ihr auf verdorbene Kreaturen, verfluchte Seelen und mächtige Bestien wie den Kraken.

Aus der Ego-Perspektive kämpft ihr mit Schwert, Pistole und dem sprechenden Schädel gegen die Bewohner des Totenreichs. Letzterer begleitet euch mit sarkastischen Kommentaren durch das Spiel. Durch das Sammeln instabiler Essenzen lassen sich Schatztruhen mit mächtiger Ausrüstung freischalten, wobei jede Truhe gleichzeitig ein unberechenbares Monster heraufbeschwört.

Unterstützt werdet ihr außerdem von Abby, einem lebendigen, hybriden Gefährt aus Schiff und Wal, das als mobile Basis, Transportmittel und Kampfeinheit dient. Durch das Anheuern legendärer Offiziere erweitert ihr ihre Fähigkeiten und setzt sie gezielt im Kampf ein.

Parasight veröffentlichte einen ersten Trailer, der euch erste Spielszenen präsentiert. „Davy x Jones“ erscheint für den PC sowie für nicht näher genannte Konsolen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannten die Entwickler bislang nicht.

Quelle: Pressemitteilung