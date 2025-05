Mafia: The Old Country – Neues Entwicklervideo

Das Entwicklerteam von Hangar 13 hat vor kurzem eine neue Folge der Entwicklertagebuch-Reihe „Breaking Omerta“ zum kommenden Titel „Mafia: The Old Country“ veröffentlicht. Die Episode trägt den Titel „Where It All Began“ und dreht sich darum, wie das Entwicklerteam zusammen mit ihrem Partner Stormind Games eine authentische Darstellung des Siziliens von 1900 zum Leben erweckt haben.

In dem Spiel taucht ihr in eine düstere Mafia-Geschichte ein, die die Anfänge des organisierten Verbrechens im Sizilien der 1900er Jahre beleuchtet. In dieser gefährlichen Epoche kämpft ihr ums Überleben. Im Mittelpunkt der Handlung steht Enzo Favara, der seine Kindheit als Vertragsknecht in den Schwefelminen Siziliens verbrachte. Durch einen Schicksalsschlag erhält er die Gelegenheit, für Don Torrisis kriminellen Clan zu arbeiten. Entschlossen, seiner prekären Lage zu entkommen, ist Enzo bereit, alles zu tun, um sich ein besseres Leben aufzubauen.

2K und Hangar 13 veröffentlichen „Mafia: The Old Country“ am 08. September 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung