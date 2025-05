Pioneers of Pagonia – Vollversion erscheint noch dieses Jahr, neue Roadmap

Seit Ende 2023 befindet sich die Wirtschaftssimulation „Pioneers of Pagonia“ in der Early Access-Phase (siehe hier). Wie jetzt das Entwicklerstudio Envision Entertainment bekannt gab, soll diese in der zweiten Jahreshälfte beendet werden und die Vollersion, inklusive der Story-Kampagne, erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Bis zum Release der Vollversion soll es noch zwei größere Updates wegen. Den Anfang macht das „Major Economy Update“, das bereits in Kürze erscheinen wird und die Kern-Spielmechanik rund um den Aufbau eines pagonischen Dorfes grundlegend erweitern soll. Neben der bisherigen Möglichkeit umfassend ausgerüstet und bevorratet in die Welt zu starten, können Spieler nun auch mit nur wenigen Pagoniern und ohne jegliche Vorräte starten, um nach und nach alle Ressourcen, Waren und Gebäude zu erschließen. Für einen leichten Einstieg in die neue Spielerfahrung wurde auch die Tutorial Map aktualisiert.

Zudem wurde die Entwicklung einer Siedlung an vielen Stellen verändert und ausbalanciert, acht neue Gebäude hinzugefügt und durch die neue Fortschritts-Übersicht soll man jederzeit Überblick über die nächsten und bereits erreichten wirtschaftlichen Meilensteine haben. Die Kartengenerierung wurde weiter optimiert und neben optischen Aufwertungen verschiedener Landschaftstypen gibt es jetzt auch sehr verwinkelte und kühne Landschaftsformen mit steilen Klippen. Auf Wunsch der Community kommen außerdem Dekorationen ins Spiel, um die eigene Siedlung ganz nach Geschmack aufzuhübschen.

Im zweiten Update in diesem Jahr wird sich alles um die Kartenerstellung und Modding Support drehen. Der Karten-Editor wird der Community mit umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt und geteilte Community Maps können nach dem Update direkt im Spiel angewählt und gespielt werden. Weitere Informationen hierzu und zur Story-Kampagne werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Die Entwickler-Roadmap für 2025 gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Pioneers of Pagonia“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung