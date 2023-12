Pioneers of Pagonia – Start der Early-Access-Phase

Envision Entertainments Spiel „Pioneers of Pagonia“ startet am heutigen Tage in die Early-Access-Phase via Steam. Das Spiel, das von Volker Wertich, dem Erfinder der „Die Siedler“-Reihe, stammt, ist eine Mischung aus Aufbaustrategie und Wirtschaftssimulation.

Der Early-Access von „Pioneers of Pagonia“ bietet mehr als 40 Gebäudetypen und über 70 verschiedene Waren mit komplexen Produktionsketten, um Siedlungen aufzubauen. Neben dem friedlichen Aufbau warten auch Konflikte im Spiel auf euch. Von Diebstählen bis hin zu geisterhaften Erscheinungen und Werwölfen, die das Aufbauszenario gefährden können, bietet das Spiel eine Vielzahl von Herausforderungen.

Das Entwicklerteam hat laut eigenen Angaben besonderen Wert auf den Kartengenerator gelegt, der es euch ermöglicht, verschiedene Einstellungen anzupassen und so eine breite Palette von Schwierigkeitsgraden und Spielvariationen zu erleben. Darüber hinaus werden im Laufe des Early-Access regelmäßig Updates eingeführt, die neue Inhalte und Funktionen wie einen kooperativen Modus in das Spiel bringen.

Volker Wertich, Creative Director bei Envision Entertainment, betonte die Wichtigkeit des Community-Feedbacks im Early-Access und betonte, dass das Team bestrebt sei, das Spiel gemeinsam mit der Community weiterzuentwickeln, um deren Wünsche zu erfüllen.

Mit dem Start der Early-Access-Phase veröffentlichte Envision Entertainment einen passenden Trailer, der allerhand Spielszenen zeigt. Den Produkteintrag auf Steam findet ihr hinter diesem Link: Klick!

Quelle: Pressemitteilung