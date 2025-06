SHINOBI: Art of Vengeance – Collector’s Edition und Kampf-Trailer

Ein neuer Trailer zum kommenden 2D-Action Plattformer „SHINOBI: Art of Vengeance“ ist erschienen. Nachdem SEGA und Entwicklerstudio Lizardcube vor ein paar Tagen einen Story-Trailer zeigten, dreht sich der neuste Trailer um den Kampf, inklusive der verschiedenen Waffen und Fähigkeiten, die die Spieler einsetzen können, um die Ninja-Künste zu meistern.

„SHINOBI: Art of Vengeance“ erscheint am 29. August 2025 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Interessierte Spieler können den Titel bereits vorbestellen. Vorbesteller erhalten einen 10 % Rabatt, das Original Arcade-Outfit sowie den Fortune Hunter Amulet. Es gibt auch eine Deluxe Edition. Informationen dazu gibt es hier bei uns (siehe hier).

Des Weiteren gibt es eine Collector’s Edition exklusiv über die Website von Limited Run Games (siehe hier). Diese Edition kostet 199 US-Dollar und bietet folgendes:

SHINOBI: Art of Vengeance – Collector’s Edition

Das Spiel (Steam-Code für PC) – inklusive DLC Ghost Outfit SEGA Villains Stage Downloadable Content Medic Lite Amulet Digital Art Book and Soundtrack 2000 Gold

Deluxe Clamshell Case – Fits Game Case and SteelBook

Official Deluxe Soundtrack CD

Hardcover Artbook

SteelBook

8” Große Joe Musashi Statue

Individually numbered Shikishi Board featuring art by Ben Fiquet

All-New Ausgabe von SEGA Visions Magazine

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK

Quelle: Pressemitteilung