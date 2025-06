Yakuza 0 Director’s Cut – Neuer Trailer veröffentlicht

Am kommenden Freitag veröffentlichen SEGA und das Ryu Ga Gotoku Studio den Director’s Cut von „Yakuza 0“ für die neue Nintendo Switch 2. Euch erwarten über 20 Minuten neue Zwischensequenzen sowie ein zusätzlicher Modus namens „Red Light Raid“, in dem ihr gemeinsam mit Freunden Horden von Gegnern ausschalten könnt. Ein neuer Trailer mit dem Titel „1-888-YAKUZA0“ gewährt euch bereits jetzt umfangreiche Einblicke in die neuen Inhalte.

Das Spiel erzählt die Geschichte von Kazuma Kiryu, dem Aufsteigenden Drachen von Dojima, und Goro Majima, bevor dieser als Verrückter Hund von Shimano bekannt wird. Sie beide kämpfen, gaunern, flirten und tanzen sich ihren Weg durch die schäbige Schattenseite Japans. In den neonbeleuchteten Straßen von Kamurocho (Tokio) und Sotenbori (Osaka) folgt die Geschichte Kiryus seinem erfolgreichen Aufstieg in die Reihen der kriminellen Dojima Yakuza Familie, bis er eines Tages für eine erfolglose Schuldeneintreibung verantwortlich gemacht wird.

Quelle: Pressemitteilung