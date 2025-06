Into the Unwell – Trailer zum Koop-Action-Roguelite

Das schwedische Entwicklerstudio mit dem äußerst amüsanten Namen She Was Such A Good Horse arbeitet derzeit am kooperativen Roguelite-Titel „Into the Unwell“. Einen ersten Trailer könnt ihr weiter unten ansehen.

Das Koop-Action-Roguelite entführt euch in eine surreale Cartoon-Welt im Rubberhose-Stil der 1930er Jahre, in der ihr als ungewöhnliche Außenseiter in chaotischen Kämpfen und skurrilen Bossfights antretet. Allein oder mit bis zu drei Freunden müsst ihr die Laster der Charaktere nutzen, um euch durch wechselnde Roguelite-Level zu kämpfen, Waffen zu verbessern und besondere Kräfte zu entfesseln. Wie Publisher Coffee Stain Publishing bekannt gab, erscheint „Into the Unwell“ bald im Early Access auf Steam und verspricht eine absurde, spaßige Reise durch die Köpfe von Außenseitern.

„Es fühlt sich surreal an, Into the Unwell endlich mit der Welt teilen zu können,“ so Mårten Stockhaus, Mitbegründer von She Was Such A Good Horse. „Mit diesem Spiel zelebrieren wir unsere Eigenarten, Macken und den schrägen Humor, der uns antreibt. Die Mischung aus Plattformer, Action-Roguelite und Koop-Gameplay spiegelt unsere Vision wider, aus dem Absurden etwas Einzigartiges und Spaßiges zu machen. Wir freuen uns unglaublich darauf, dass Spieler zusammen mit ihren Freunden den Irrsinn erleben können.“

„Into the Unwell“ befindet sich derzeit für den PC in der Entwicklung. Die Early Access-Phase wird über Valves Distributionsplattform Steam abgehalten. Der Starttermin ist noch unbekannt.

Quelle: Pressemitteilung