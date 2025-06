Call of the Elder Gods – Trailer und Ankündigung

Publisher Kwalee und das Entwicklerstudio Out of the Blue haben das neue Spiel „Call of the Elder Gods“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein narratives Puzzle-Abenteuer mit Lovecraft-inspirierten Elementen und zugleich um die direkte Fortsetzung des 2020 erschienenen Titels „Call of the Sea“.

Die Handlung spielt 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels. Im Mittelpunkt stehen die Charaktere Harry Everhart und Evangeline Drayton, die sich auf eine Reise begeben, um das Verschwinden nahestehender Personen aufzuklären. „Call of the Elder Gods“ führt euch über die Grenzen der ursprünglichen Inselkulisse hinaus und nimmt euch mit auf eine Reise durch Raum und Zeit an weit entfernte Orte der Welt.

Begleitend zur Ankündigung wurde ein erster Trailer veröffentlicht. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus. Erscheinen wird „Call of the Elder Gods“ für den PC via Steam und Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Quelle: Pressemitteilung