Stranger Than Heaven – Der neue Titel von RGG Studio

Das Team von Ryu Ga Gotoku Studio (RGG Studio), die Macher hinter der „Like a Dragon“- und „Yakuza“-Reihen, haben jetzt während des Live-Showcase vom Summer Game Fest 2025 ihre neue IP „Stranger Than Heaven“ enthüllt. Das Spiel war bisher nur unter dem Titel „Project Century“ bekannt und wurde ursprünglich bei den Game Awards 2024 angekündigt.

Viele Informationen gibt es noch nicht. Dafür aber einen Teaser-Trailer, der Einblicke in die Welt von „Stranger Than Heaven“ gewährt. Wir schreiben das Jahr 1943 und befinden uns in Japan. Spieler werden anscheint in die Rolle des Detektivs Mako Daito schlüpfen.

Hier nochmal der Trailer aus dem Jahr 2024. In diesem Trailer schreiben wir das Jahr 1915.

Quelle: Pressemitteilung