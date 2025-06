ILL – Trailer zum First-Person-Action/Horror-Game

Das Entwicklerstudio Team Clout hat jetzt zusammen mit Mundfish einen Trailer zu „ILL“ während des Summer Game Fest präsentiert. Nach den offiziellen Angaben handelt es sich bei dem Titel um ein realistisches 1st-Person-Action-Horror-Game mit Gameplay-Mechaniken, wie einem Zerstückelungssystem, binauraler Audio-Implementierung und realistischer Physik. Es soll sowohl ein Liebesbrief als auch eine Weiterentwicklung des Survival-Horror-Genres werden.

In der Geschichte von „ILL“ ist in einer riesigen Forschungsfestung ist etwas Unheimliches erwacht. Diese mysteriöse Quelle des Bösen und die schrecklichen Wesen, die sie hervorgebracht hat, stehen dem Protagonisten im Weg, um zu retten, was ihm am wichtigsten ist.

Max Verehin, Game Director von ILL und CEO von Team Clout, teilte das Folgendes mit:

„An alle, die von Anfang an von ILL begeistert waren – vielen Dank. Eure Leidenschaft und Geduld haben uns alles bedeutet. Wir möchten uns auch bei Mundfish Powerhouse für ihre unermüdliche Unterstützung bedanken. Jeder unabhängige Entwickler weiß, wie schwierig es ist, eine Vision zum Leben zu erwecken, und die Anleitung und Infrastruktur, die Powerhouse zur Verfügung gestellt hat, haben entscheidend dazu beigetragen, einen nachhaltigen Weg für ILL zu finden.

Wir haben einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung erreicht und freuen uns, endlich mehr mit Ihnen und der breiteren Gaming-Community teilen zu können. Dies ist erst der Anfang, also bleiben Sie dran, es wird noch viel mehr kommen.“

Robert Bagratuni, CEO von Mundfish, fügte in Bezug auf die Zusammenarbeit hinzu:

„Mundfish Powerhouse ist stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Team Clout bei ihrem kommenden Titel ILL bekannt zu geben. Powerhouse wurde gegründet, um mutige, visionäre Entwickler zu unterstützen, indem wir dort, wo es am wichtigsten ist, sinnvolle Hilfe leisten. Wir haben uns verpflichtet, Künstler mit mutigen, grenzüberschreitenden und kompromisslosen kreativen Visionen zu unterstützen – und wir glauben, dass ILL ein eindrucksvolles Beispiel für diesen Geist ist.“

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung