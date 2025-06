Possessor(s) – Neuer Trailer zum Demo-Release

Vor gut einem Jahr kündigten Devolver Digital und Entwicklerstudio Heart Machine den Action-Side-Scroller „Possessor(s)“ an (siehe hier). Im Zuge des heutigen Day of the Devs-Showcase präsentierten die Teams einen neuen Trailer, der die Schlüsselfigur Professor Foss vorstellt. Der Professor ist ein Lehrer der Protagonistin Luca.

Des Weiteren wurde eine spielbare Demo-Version auf Steam veröffentlicht, in der ihr in die weitläufige, überflutete Mega-Stadt Sanzu City geworfen werdet, die von surrealen, interdimensionalen Schrecken überrannt wurde. Spielt als Luca, ein Teenager-Mädchen, das einen katastrophalen Dämonenangriff auf Sanzu überlebt hat, und als Rhem, einem Dämon, dem die Flucht aus den tiefsten Laboren von Sanzu gelungen ist. Andere Dämonen konnten ebenfalls entkommen, rissen die Stadt auseinander und brachten Luca und Rhem beinahe um. Ihre einzige Überlebenschance liegt darin, zu lernen, miteinander zu existieren.

„Possessor(s)“ soll 2025 für PC und PlayStation 5 erscheinen. Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

