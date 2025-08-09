Cronos: The New Dawn – Entwicklervideo zur Story

Im neusten Video zum kommenden Third-Person-Survival-Horror-Spiel „Cronos: The New Dawn“ geben Game Producerin Klaudia Sewera und Lead Narrative Designer Grzegorz Like mehr Einblicke in die komplexe Geschichte des Spiels., die sich komplett in Nowa Huta entfaltet – einem Stadtteil von Krakau in Polen.

Ihr reist dabei durch zwei kontrastreiche Zeiten: eine postapokalyptische Zukunft und ihre industrielle Vergangenheit in den 1980ern. Diese Kulisse verbindet dreckigen Retro-Realismus mit düsterer Sci-Fi und einer Prise Retrofuturismus.Im Mittelpunkt steht der geheimnisvolle Reisende, eine Schlüsselfigur für das Schicksal der Menschheit.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint am 05.September 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. Wer die Deluxe Edition vorbestellt, kann schon ab dem 03. September 2025 loslegen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Cronos: The New Dawn | Deep Dive Into The Story

Quelle: Pressemitteilung