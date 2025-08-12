Disciples: Domination – Der erste Trailer

Mit „Disciples: Domination“ kündigten Kalypso Media und Entwickler Artefacts Studio den nächsten Teil der namensgebenden Dark-Fantasy-Strategie-RPG-Reihe an. Das erste Kapitel erschien 2021 mit dem Titel „Disciples: Liberation“. Der neue Teil soll 2026 für PC (Steam, EGS und Microsoft Store), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Das Spiel mit dem runden- und gitterbasierte Kampfsystem setzt fünfzehn Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an und führt zurück in das zerrüttete Reich von Nevendaar. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Avyanna, deren einst gefestigte Herrschaft zu bröckeln beginnt. Nevendaar ist unbeständiger denn je, Loyalitäten schwinden und Spannungen eskalieren. Avyanna bereist die Regionen des Reiches in Echtzeit, während die Bürde der Krone immer schwerer auf ihr lastet. Sie muss darum kämpfen, ihr zersplittertes Reich zusammenzuhalten oder zusehen, wie es ins Chaos stürzt.

Von ihrem Sitz der Macht in Yllian aus meistert Avyanna die Anforderungen von Krieg und Herrschaft und trifft Entscheidungen, die das Schicksal der Fraktionen von Nevendaar beeinflussen. Die Rückkehr der Bergclans wirbelt das Machtgefüge erneut auf, und Avyannas Entscheidungen beeinflussen nicht nur ihren Ruf – sie bestimmen auch die Beziehung zu den kriegerischen Zwergen und den vier weiteren Fraktionen. Auf ihrer Reise trifft Avyanna sowohl auf alte als auch neue Gefährten mit jeweils eigenen Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten. So lüftet sie Geheimnisse, während sie das Schicksal des Reiches lenkt.

Die Webseite von „Disciples: Domination“ findet ihr hier: KLICK!

Disciples: Domination | Announcement Trailer | DE

Quelle: Pressemitteilung