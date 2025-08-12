Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced für PS5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht

Ninja Theory und Microsoft veröffentlichten heute „Senua’s Saga: Hellblade II“ als erweiterte Version für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC (Steam und Xbox auf PC). Damit habt ihr erstmals auch auf der PlayStation die Möglichkeit, das nächste Kapitel von Senuas Reise zu erleben.

Editionen für PlayStation 5

Für PS5-Spieler stehen zwei Versionen zur Verfügung:

Standard Edition – 49,99 Euro

Enthält das Hauptspiel „Senua’s Saga: Hellblade II“ mit allen Verbesserungen und neuen Features des Enhanced-Updates.

Deluxe Edition – 69,99 Euro

Beinhaltet zusätzlich eine für PS5 optimierte Version von „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ sowie den Original-Soundtrack zu „Hellblade: Senua’s Sacrifice“.

Enhanced-Update für alle Plattformen

Das Enhanced-Update steht euch auf Xbox Series X|S, PC und Steam kostenlos zur Verfügung und bietet unter anderem:

Performance-Modus mit bis zu 60 FPS

Dunkle Fäulnis-Modus, bei dem die Fäulnis mit jedem Fehlversuch wächst und bei Erreichen von Senuas Kopf alle Fortschritte verloren gehen

Verbesserter Fotomodus mit neuen Funktionen und Videoaufnahme-Optionen

Entwicklerkommentare mit über vier Stunden Audiomaterial über die Entstehung des Spiels

In der Fortsetzung von „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ kehrt Senua zurück und begibt sich auf eine brutale Überlebensreise durch die Mythen und Qualen des Islands der Wikingerzeit. In der Absicht, diejenigen zu retten, die den Schrecken der Tyrannei zum Opfer gefallen sind, stellt sich Senua dem Kampf, um die Dunkelheit im Inneren und Äußeren zu überwinden. Weiterhin leidet die keltische Kriegerin an einer Psychose mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Aber durch ihre Erlebnisse im ersten Teil der Reihe, hat sie keine Angst mehr vor den Stimmen, die sie begleiten.

Senua's Saga: Hellblade II Enhanced - Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung / Microsoft