Mafia: The Old Country – Launch-Trailer

Das Entwicklerstudio Hangar 13 hat heute zusammen mit 2K „Mafia: The Old Country“ für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Der neuste Teil der „Mafia“-Reihe führt euch ins Sizilien der 1900er-Jahre, wo Enzo Favara ums Überleben kämpft.

Dank unerschütterlicher Willenskraft und Entschlossenheit überlebt Enzo eine Kindheit als Zwangsarbeiter in den höllischen Schwefelminen Siziliens. Als sich ihm durch eine schicksalhafte Wendung die einmalige Chance bietet, sich der mächtigen Verbrecherfamilie von Don Torrisi anzuschließen, zögert er nicht und ist bereit, alles zu riskieren, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Mit seinem Eid verpflichtet er sich dem Ehrenkodex der Familie Torrisi, mitsamt all der Macht, aber auch der Opfer, die damit einhergehen. Denn eines darf Enzo niemals vergessen: Familie fordert ihren Preis.

„Das Team hat dieses neue Kapitel der Mafia-Reihe mit großer Leidenschaft entwickelt, mit dem Ziel, sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler:innen gleichermaßen zu begeistern“, so Nick Baynes, Präsident von Hangar 13. „Mafia: The Old Country ist ein hochwertiges Spielerlebnis im Stil der früheren Mafia-Titel. Es vereint eine tiefgründige Erzählung, unvergessliche Charaktere und eine eindrucksvoll gestaltete Umgebung, und bietet unserer Meinung nach eine mitreißende Geschichte zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Die offizielle Webseite des Third-Person-Action-Adventures gibt es hier:

Mafia: The Old Country - “Family Takes Sacrifice” Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung