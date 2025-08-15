Gloomy Eyes – Release-Termin und Trailer

„Gloomy Eyes“ ist ein gemütliches Horror-Abenteuer, das derzeit für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch entsteht. Der neuste Trailer zeigt nicht nur mehr von dem Spiel, sondern verrät gleichzeitig den Release-Termin. So erscheint „Gloomy Eyes“ am 12. September 2025 für die genannten Plattformen.

In dem Titel erwartet euch eine in Tim-Burton-Art-Grafik gehaltene Welt, in der das Makabre auf das Magische trifft. In der Geschichte des Spiels finden sich die beiden Protagonisten, Gloomy, ein Zombiejunge, und Nena, ein Menschenmädchen, in einer Welt wieder, die in Dunkelheit gehüllt ist – eine Welt, in der die Sonne sich abgewandt hat, nachdem die Torheit der Menschheit sie vertrieben hat. Trotz des Konflikts zwischen den Lebenden und den Untoten müssen diese beiden ungewöhnlichen Seelen mit ihren Eigenheiten und Fähigkeiten ein verbotenes Bündnis eingehen und sich auf die Suche nach der Rückkehr des Tageslichts machen.

Als Spieler wechselt ihr nahtlos zwischen Gloomy und Nena hin und her, um ihre individuellen Fähigkeiten zu nutzen und Herausforderungen sowie Rätsel zu lösen. Erkundet in Handarbeit gefertigte Levels im Diorama-Stil. Jedes Diorama kann aus mehreren Perspektiven betrachtet werden und ist vollgepackt mit Geheimnissen, die es aufzudecken gilt.

Der Titel ist bereits auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier) zu finden.

Gloomy Eyes l Annonce date de sortie l Jeux Vidéo l ARTE

Quelle: Pressemitteilung