Die Entwickler von Relic Entertainment haben „Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition“ für PC veröffentlicht. Die neue Version des Echtzeitstrategiespiels, das erstmals 2004 erschien, besitzt diverse Verbesserungen. Hier die Übersicht:

Volle 4K-Unterstützung mit bis zu 4-fach hochskalierten Texturen

Verbesserte Beleuchtung, Reflexionen, Schatten, Glanz und Emissionseffekte

Verbesserte Kamera

Optimiertes HUD und Layout für Breitbildmonitore

Auf 64-Bit-Architektur aufgerüstet für bessere Leistung und Stabilität

Kompatibel mit einer 20-jährigen Geschichte liebevoll gestalteter Mods.

Verbesserte Wegfindung und Unterstützung für große Armeen

Des Weiteren erwarten euch vier komplette Kampagnen und neun vollständige Fraktionen aus der gesamten Galaxie (Space Marines, Orks, Eldar, Chaos, Imperiale Armee, Tau, Necrons, Dark Eldar und Adepta Sororitas). Abgerundet wird das Ganze mit einem Mehrspielermodus, wo zwei bis acht Spieler, entweder als Team oder jeder gegen jeden, in verschiedenen Modi antreten.

„Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition“ ist auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier) erhältlich.

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung