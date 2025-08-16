Jurassic Park: Survival – Behind-the-Scenes-Video

„Jurassic Park: Survival“ ist ein Einzelspieler-Adventure, welches bei von Saber Interactive für PC und Konsolen entsteht. Die Geschichte in dem Spiel setzt nach den Ereignissen des ersten Films aus dem Jahr 1993 an. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Dr. Maya Joshi (gespielt von der Schauspielerin Payal Mistry). Sie ist eine Wissenschaftlerin von InGen und wurde auf Isla Nublar zurückgelassen.

Im Bereich Gameplay soll es eine Mischung aus Stealth- und Action-Gameplay aus der First-Person-Perspektive geben. Es erwarten euch Begegnungen mit den einzigartigen Dinosauriern der Insel, die mit besonderem Augenmerk auf die authentische Darstellung ihres Aussehens, ihrer Bewegungen und ihres Verhaltens aus dem Film zum Leben erweckt wurden.

Jurassic Park: Survival – Features

Erkundet Isla Nublar – Begebt euch auf eine Reise durch eine vollständig realisierte Isla Nublar voller Wildtiere, Dinosaurier und anderer Gefahren. Von den ikonischen Parktoren bis zum Besucherzentrum und darüber hinaus.

Entkommt den prähistorischen Raubtieren – Überlistet die ikonischen Dinosaurier aus dem Film, entkommt ihnen und tretet mit ihnen in Kontakt. Nutzet Ablenkung, Tarnung und Einfallsreichtum, um die Begegnungen mit einigen der tödlichsten Kreaturen zu überstehen, die jemals auf der Erde gelebt haben.

Überlebt auf der Insel – Ihr müsst durch die vielen verschiedenen Orte und Gefahren des Parks navigieren. Nutzet alle euch zur Verfügung stehenden Ressourcen und findet Lösungen, um die vielfältigen Gefahren auf Isla Nublar zu überstehen.

„Jurassic Park: Survival“ wird für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Jurassic Park: Survival | Behind the Scenes Featurette

Quelle: Pressemitteilung