Project Pantheon – Termin für Closed Alpha 3.1

In wenigen Tagen startet die Closed Alpha 3.1 für das Dark Fantasy Top-Down-Extraction-Action-RPG „Project Pantheon“. Der Test findet im Zeitraum der gamescom 2025 und vom Mittwoch, den 20. August 2025, 20:00 Uhr MESZ, bis Sonntag, 24. August 2025, 20:00 Uhr MESZ statt. In Closed Alpha 3.1 (CA3.1) bietet Entwickler Wolcen Studio weitere Balancing-Anpassungen, optimierte Spielmechaniken und überarbeitete UI-Funktionen. Hier eine Übersicht:
Project Pantheon – CA3.1
- Balancing-Updates: Itemisierung, Gegner und Fähigkeiten
- Verbesserte Einführung für neue Spieler:innen
- Überarbeitete Hauptmenü-Szene
- Allgemeiner Feinschliff an Spielinhalten
- Flüssigere Ausweichrolle
- Neuer „Lager sortieren“-Button für besseres Inventar-Management
- Neuer „Questlog einklappen“-Button, um laufende Questtexte zu reduzieren
Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Dort kann man sich auch für den Playtest anmelden. Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).
What is Project Pantheon?
Quelle: Pressemitteilung