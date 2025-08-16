Project Pantheon – Termin für Closed Alpha 3.1

In wenigen Tagen startet die Closed Alpha 3.1 für das Dark Fantasy Top-Down-Extraction-Action-RPG „Project Pantheon“. Der Test findet im Zeitraum der gamescom 2025 und vom Mittwoch, den 20. August 2025, 20:00 Uhr MESZ, bis Sonntag, 24. August 2025, 20:00 Uhr MESZ statt. In Closed Alpha 3.1 (CA3.1) bietet Entwickler Wolcen Studio weitere Balancing-Anpassungen, optimierte Spielmechaniken und überarbeitete UI-Funktionen. Hier eine Übersicht:

Project Pantheon – CA3.1

Balancing-Updates: Itemisierung, Gegner und Fähigkeiten

Verbesserte Einführung für neue Spieler:innen

Überarbeitete Hauptmenü-Szene

Allgemeiner Feinschliff an Spielinhalten

Flüssigere Ausweichrolle

Neuer „Lager sortieren“-Button für besseres Inventar-Management

Neuer „Questlog einklappen“-Button, um laufende Questtexte zu reduzieren

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Dort kann man sich auch für den Playtest anmelden. Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

What is Project Pantheon?

Quelle: Pressemitteilung