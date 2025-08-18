StarRupture – Termin für Early Access-Phase und neuer Trailer

Entwicklerstudio Creepy Jar hat jetzt den Starttermin für die Early Access-Phase des First-Person-Games „StarRupture“ festgelegt. Der Startschuss ist am 06. Januar 2026 auf PC.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf den ersten offenen Playtest von StarRupture. Unser Konzept für dieses Spiel ist eine einzigartige Mischung aus bestehenden Genres – Basisaufbau, Erkundung, Kampf und Überleben – und die Spieler haben es offensichtlich genossen. Wir freuen uns sehr, dass die Spieler diese frische Herangehensweise an das Genre und die Mechaniken, die sie kennen und lieben, wahrgenommen und geschätzt haben.“ – Krzysztof Kwiatek, CEO von Creepy Jar

Beim angesprochenen Playtest haben über 158.000 Spieler teilgenommen. Das Studio will das Feedback aus dem Playtest berücksichtigen, jedes Detail verfeinern und das Erlebnis liefern, das die Spieler verdienen. Ursprünglich war die Veröffentlichung für Herbst dieses Jahres geplant. Die zusätzliche Zeit soll für mehr Feinschliff und Verbesserungen genutzt werden.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns (siehe hier).

StarRupture - PC Early Access Release Date Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung