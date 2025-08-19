Absolum – Release-Termin und gamescom-Trailer

Dotemu, Guard Crush Games und Supamonks haben jetzt den offiziellen Release-Termin von „Absolum“ verraten. So soll diese moderne Neuinterpretation des Beat ‘em up, das klassische Prügler mit dichtem Storytelling und hohem Wiederspielwert kombinieren soll, am 09. Oktober 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Des Weiteren präsentierte das Entwicklerteam währen der gamescom ONL 2025 einen Charakter-Trailer. In dem Trailer feiert Brome sein Debüt, ein Mowlaï (humanoider Frosch), der mit einer Begabung für Magie geboren wurde. Brome bewegt sich schwebend fort, setzt seinen Stab sowohl für Nahkampf-Kombos als auch für Fernangriffe sowie Flächenzauber ein und – natürlich – gleitet er elegant und stilvoll durch die Lüfte.

Gezeichnet von der Verwüstung und Versklavung seiner Leute, steht Brome im inneren Zwiespalt zwischen der spirituellen Lehre seines Volkes und dem Zorn über das erlebte Unrecht. Doch nun lässt er sein Leben der Angst und des Versteckens hinter sich.

Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Absolum | Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung