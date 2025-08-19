Road Kings – Neue Truck-Simulation zeigt sich in einem ersten Trailer

Auf der Gamescom Opening Night Live wurde „Road Kings“ offiziell vorgestellt. Das Spiel entsteht bei Saber Interactive und wird von Focus Entertainment veröffentlicht. In dem Spiel übernehmt ihr das Steuer von 40-Tonnen-Sattelschleppern und transportiert Güter durch die weitläufigen Landschaften des amerikanischen Südens.

Ihr startet als unerfahrene Fahrer und arbeitet euch Schritt für Schritt nach oben. Mit jedem Transport verbessert ihr euren Ruf, schließt Partnerschaften und begegnet Rivalen. Unterwegs müsst ihr euch auf wechselhaftes Wetter, anspruchsvolle Straßenbedingungen und unvorhergesehene Herausforderungen einstellen. Ziel ist es, den Weg vom einfachen Fahrer zum selbstständigen Fuhrunternehmer zu meistern.

Die Welt von „Road Kings“ ist an Orte in Florida und Georgia angelehnt. Ihr fahrt durch detailreiche Städte, historische Straßen und Küstenlandschaften. Jede Fahrt verlangt von euch Entscheidungen, die sich auf euren Erfolg auswirken, sei es bei der Wahl der Aufträge, der Pflege eures Lkw oder der Routenplanung. Faktoren wie Verschleiß, Bremsverhalten, Drehmoment oder Straßenbeläge haben dabei direkten Einfluss.

Neben der Einzelspieler-Erfahrung gibt es auch asynchronen Multiplayer. Ihr könnt euch Unternehmen anschließen oder selbst eines gründen und so mit anderen Fahrern in Konkurrenz treten. Dynamische Ereignisse erweitern das Geschehen zusätzlich, etwa dann, wenn eine Katastrophe den Süden der USA erschüttert. In solchen Momenten liegt es an euch, Gemeinden zu unterstützen und wichtige Lieferungen ans Ziel zu bringen.

„Road Kings“ soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Road Kings - Reveal Trailer | Opening Night Live 2025

Quelle: Pressemitteilung