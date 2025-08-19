Swords of Legends für PC und Konsolen angekündigt

Im Zuge des gamescom Opening Night Live-Showcase kündigte Aurogon Shanghai „Swords of Legends“ für PC und Konsolen an. Das Action-RPG ist im Soulslike-Genre angesiedelt und wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Es ist es ein neuer Teil der Rollenspielreihe „Gujian“, die 2010 startete und auf der chinesischen Unterwelt-Mythologie basiert.

In dem Spiel schlüpft ihr als Spieler in die Rolle von Si Pan, einem Vollstrecker der Unterwelt – tot und doch wiedergeboren –, der mystische Fähigkeiten, göttliche Artefakte und mächtige Waffen gegen eine Vielzahl von übernatürlichen Schrecken einsetzt. Beschwört gefangene Seelen, um an eurer Seite zu kämpfen, fesselt Feinde mit spirituellen Siegeln oder entfesselt verheerende Angriffe gegen mehrere Ziele, um das Blatt im Kampf zu wenden.

Inspiriert von klassischer chinesischer Literatur und kulturellen Folklore soll euch eine atmosphärische Welt erwarten, in der jeder Ort sowohl Schönheit als auch Gefahr birgt. Während ihr mit einem Boot über einen Lotusteich rudert oder einen Pfad entlang einer Klippe geht, erklingen die eindringlichen Melodien traditioneller östlicher Musik und begleiten euch auf eurer Reise vorbei an Geister- und Fabelwesen, die aus legendären Werken wie dem „Klassiker der Berge und Meere“ stammen.

Swords of Legends - Official Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung