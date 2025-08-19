LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Trailer und Ankündigung

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und DC Entertainment haben im Rahmen der Opening Night Live „LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight“ angekündigt. Nach mehreren Jahren kehrt der Dunkle Ritter damit zurück auf eure Bildschirme. Das zuletzt erschienene LEGO-DC-Spiel war „LEGO DC Super-Villains“, das im Oktober 2018 weltweit für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht wurde.

In dem neuen Open-World-Action-Abenteuer begleitet ihr Bruce Wayne auf seiner Reise, die ihn zum Helden von Gotham City macht. In „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ erlebt ihr ikonische Momente aus 86 Jahren Film, Fernsehen, Comics und Spielen rund um den Maskierten Rächer, kombiniert mit dem typischen LEGO-Humor.

Ihr erkundet Gotham City, löst Rätsel, sammelt Belohnungen, verhindert Verbrechen und besucht bekannte Orte wie ACE Chemicals, Wayne Tower oder Arkham Asylum. Ihr könnt in die Rollen von sieben Charakteren schlüpfen, darunter Batman, Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman und Talia al Ghul. Jeder Charakter besitzt eigene Fähigkeiten, Kombos und Geräte wie Batmans Batclaw, Robins Leinenwerfer oder Catwomans Peitsche.

Auf eurer Reise trefft ihr auf bekannte DC-Schurken wie den Joker, den Pinguin, Poison Ivy, Bane und Raʼs al Ghul. Das Spiel bietet ein neues dynamisches Kampfsystem, Fahrzeuge wie Batmobile und Batcycles sowie einen lokalen Zwei-Spieler-Couch-Koop.

„LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie PC (Steam und Epic Games Store).

LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight - Official Reveal Trailer

