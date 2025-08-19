Indiana Jones und der große Kreis erscheint für Nintendo Switch 2, Der Orden der Riesen-DLC im Trailer

Im Dezember 2024 erschien „Indiana Jones und der Große Kreis“ zunächst für PC und Xbox Series X/S. Im vergangenen April folgte die Veröffentlichung für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Wie Bethesda und MachineGames heute bekanntgaben, wird nun auch die Nintendo Switch 2 als weitere Plattform unterstützt, sodass noch mehr Spieler in die Abenteuer des berühmten Archäologen eintauchen können. Einen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

Der Orden der Riesen

Des Weiteren präsentierten die beiden Unternehmen einen Gameplay-Trailer zum kommenden DLC „Der Orden der Riesen“, der am 04. September 2025 erscheint.

„Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen“ spielt zeitgleich zu den Ereignissen des Hauptspiels. Ein junger Priester schickt Indy auf eine gefährliche Suche nach einem mysteriösen Artefakt, bei der ihr dem finsteren Mithras-Kult, den Geheimnissen der labyrinthartigen Cloaca Maxima und dem Mythos einer gewaltigen Bestie begegnet. Ihr erkundet dabei neue Schauplätze in der Stadt, von unheimlichen Katakomben bis zum geschichtsträchtigen Fluss Tiber, begleitet von einem brandneuen Soundtrack.

Wenn ihr die Premium Edition, das Premium Upgrade, die Collector’s Edition oder das Sammler-Paket von „Indiana Jones und der große Kreis“ besitzt, erhaltet ihr ab dem 4. September 2025 Zugang zu den neuen Inhalten. Der DLC ist zudem separat erhältlich, das Basisspiel wird hierfür vorausgesetzt.

Launch-Trailer – Indiana Jones und der Große Kreis™: Der Orden der Riesen

Quelle: Pressemitteilung