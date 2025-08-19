Silent Hill f – Neuer Trailer zeigt mehr von der Story

Auch Konamis Silent Hill f war auf der Opening Night Live vertreten. Das Unternehmen präsentierte einen neuen Trailer, der euch einen neuen Einblick in die Handlung gibt.

Silent Hill f spielt im Japan der 1960er Jahre in der abgeschiedenen Bergstadt Ebisugaoka. Die Teenagerin Shimizu Hinako lebt hier ein ruhiges Leben, bis die Stadt plötzlich von dichtem Nebel verschlungen wird, der ihre Umgebung in einen unheimlichen Ort verwandelt. Ihr müsst die verschlungenen Wege der Stadt erkunden, komplexe Rätsel lösen und euch grotesken Monstern stellen, um zu überleben.

Die Geschichte wurde vom renommierten Autor Ryukishi07 entwickelt und wird von einem neuen Soundtrack begleitet, zu dem auch Kompositionen von Akira Yamaoka gehören. Ihr erlebt psychologischen Horror in einer japanischen Kulisse, in der Zweifel, Reue und Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Die unheimliche Atmosphäre der Stadt wird durch sorgfältig gestaltete Umgebungen und visuelle Details vermittelt.

„Silent Hill f“ erscheint am 25. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

SILENT HILL f | Story Trailer (4K: EN/ESRB) English VO | KONAMI

Quelle: ONL