Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Der Release-Termin steht, neuer Trailer

Nach einer längeren Entwicklung und mehreren Verschiebungen haben Paradox Interactive und White Wolf gemeinsam mit dem Entwickler The Chinese Room auf der gamescom Opening Night Live angekündigt, dass „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ im Oktober 2025 erscheint. Zudem gaben die Unternehmen neue Informationen zu den spielbaren Charakteren bekannt.

Malkavian-Detektiv Fabien spielbar

In „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ spielt ihr abwechselnd zwei Charaktere: Phyre, einen älteren Vampir, der nach Jahrhunderten des Torpors in der modernen Stadt erwacht, und Fabien. Phyre erwacht mit einem geheimnisvollen Zeichen, das seine Kräfte blockiert, während Fabiens Stimme ihn begleitet. Als Phyre trefft ihr auf die führenden Vampire der Stadt, deckt dunkle Geheimnisse auf und arbeitet daran, eure verlorenen Fähigkeiten zurückzugewinnen. Zwischen den Nächten übernehmt ihr die Rolle von Fabien. Ihr reist in ein neo-noir Seattle der 1920er Jahre und nutzt seine besonderen Malkavian-Fähigkeiten, um den Mordfall zu lösen. Die verzerrte Wahrnehmung der Realität durch Fabien macht es schwierig, Wahrheit von Illusion zu unterscheiden.

Deluxe- und Premium-Edition

Ihr könnt „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ ab sofort vorbestellen. Vorbesteller erhalten das „Bloodlines“ Nostalgia Jukebox-Item für Phyres Unterschlupf, das eine Playlist mit Musik von Rik Schaffer enthält, der bereits am Originalspiel beteiligt war.

Neben der Standardversion stehen digitale Deluxe-Editionen (69,99 Euro) und Premium-Editionen (89,99 Euro) zur Verfügung.

Deluxe Edition : Enthält das Santa Monica Memories-Paket mit Dekorationsgegenständen für Phyres Apartment, inspiriert vom Originalspiel. Das Paket kann auch separat für 11,99 Euro erworben werden.

: Enthält das Santa Monica Memories-Paket mit Dekorationsgegenständen für Phyres Apartment, inspiriert vom Originalspiel. Das Paket kann auch separat für 11,99 Euro erworben werden. Premium Edition: Beinhaltet Santa Monica Memories sowie das Add-on Shadows & Silk, das es euch erlaubt, den Lasombra- oder Toreador-Clan zu spielen. Jeder Clan hat eigene Fähigkeiten, Spielstile und Outfits. Shadows & Silk ist separat für 21,99 Euro erhältlich.

Neuer Trailer und Release-Termin

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erscheint am 21. Oktober 2025 für PC (Steam, GOG, EGS), Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2 Pre-Order Trailer

Quelle: Pressemitteilung