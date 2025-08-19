Lords of the Fallen 2 – Ein erster Trailer

Die Entwickler von Hexworks und CI Games haben im Rahmen der gamescom 2025 „Lords of the Fallen 2“ vorgestellt und geben euch mit einem ersten Video einen Einblick in die düstere Welt des Spiels. Der Nachfolger des im Jahre 2023 veröffentlichten „Lords of the Fallen“, führt euch in ein vom Krieg zerrüttetes Königreich, in dem sich die Reiche der Lebenden und der Toten überschneiden. Die Götter haben ihre Macht entzogen, und die Menschheit steht schutzlos der Finsternis gegenüber. Damit das Reich überleben kann, muss ein neuer Held aufstehen, um sich der Dunkelheit zu stellen.

Das Spiel setzt auf ein anspruchsvolles Kampfsystem, das schnellen und präzisen Einsatz von Waffen und Magie erfordert. Jeder Schlag zählt, und eure Entscheidungen im Nah- und Fernkampf bestimmen, ob ihr überlebt. Mächtige Bosse stellen euch vor brutale Prüfungen, die Geschick, Ausdauer und taktisches Vorgehen verlangen.

Eine besondere Rolle spielt erneut die Umbral-Laterne. Mit ihr könnt ihr zwischen der Welt der Lebenden und der Toten wechseln. Beide Ebenen bieten unterschiedliche Pfade, Schätze und Gefahren. Auf diese Weise eröffnen sich euch neue Möglichkeiten, aber auch neue Risiken.

„Lords of the Fallen 2“ befindet sich derzeit für Xbox Series X|S, PS5 und PC in der Entwicklung. Die PC-Version wird exklusiv über den Epic Games Store vertrieben, wie CI Games mitteilte. Wie lange die Exklusivität dauert, wurde nicht erwähnt. Ebenso ist unklar, wann das Spiel erscheint.

Lords of the Fallen II - Official Announcement Trailer | Wishlist now on PC, PS5, Xbox X|S

Quelle: gamescom, ONL