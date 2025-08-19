Routine – Release soll noch dieses Jahr erfolgen, gamescom-Trailer

Nach offiziellen Angaben von Publisher Raw Fury und Entwicklerstudio Lunar Software soll das Sci-Fi-Horror-Spiel „Routine“ noch dieses Jahr erscheinen. Das Spiel wurde vor rund dreizehn Jahren das erste Mal angekündigt. Ursprünglich sollte das Spiel im Jahre 2013 fertiggestellt werden. 2022 kündigten die Entwickler die Rückkehr an. Jetzt wurde im Zuge der Opening Night Live 2025 verkündet, dass das Spiel Ende 2025 für PC (Steam) und Xbox Series X/S als Day-One-Game-Pass-Titel erscheinen soll. Einen genauen Release-Termin gibt es weiterhin nicht.

Die Geschichte des Spiels erlebt ihr aus der First-Person-Perspektive. Ihr findet euch auf einer verlassenen Mondbasis wieder, deren dunkle Korridore zum Erkunden und Untersuchen einladen – während eine unbekannte Bedrohung im Schatten lauert. In einer Retro-Analog-Zukunft, geprägt von der Technik der 80er Jahre sucht ihr nach der Ursache dieser unheimlichen Stille.

Routine – Features:

Düsterer Retro-Futurismus: Die Korridore führen durch gespenstische Einkaufszonen und zerfallende Wohnräume.

Immersives Spielerlebnis: Körperwahrnehmung, realistische Sounds und minimalistisches Interface verschmelzen zu packender Atmosphäre.

Unverzichtbare Ausrüstung: Das Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.) ist der Schlüssel zu wichtigen Terminals, Navigationshilfe und Informationsquellen zugleich.

Überleben im Schatten: Zwischen Flucht, Versteck und Kampf wird das C.A.T. zur letzten Hoffnung.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

ROUTINE | Release Window Trailer

Quelle: Pressemitteilung