Tales of Xillia Remastered – Release-Termin und Trailer

Im Rahmen des „Tales of Remastered Project“ kündigte Bandai Namco Entertainment Europe jetzt „Tales of Xillia Remastered“ an. Bereits zur Ankündigung ist bekannt, dass das Spiel am 31. Oktober 2025 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen wird.

„Tales of Xillia“ ist der erste Titel der Reihe „Tales of“, bei dem Spieler zwischen zwei Protagonisten wählen und die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven erleben können. In der Remastered-Version tauchen Spieler erneut in die Welt von Rieze Maxia ein, in der Menschen und Geister in Harmonie zusammenleben.

Dabei bietet die neue Version eine verbesserte Grafik sowie zahlreiche Komfortfunktionen, darunter automatisches Speichern und einen frühzeitigen Zugang zum Rangladen. Diese Neuerungen erleichtern neuen Spielern den Einstieg und sprechen gleichzeitig Fans an, die die Erstveröffentlichung in Europa vor zwölf Jahren erlebt haben. Zusätzlich sind herunterladbare Inhalte der Originalversion enthalten, darunter Charakterkostüme, Bonusgegenstände und weitere beliebte Extras.

Tales of Xillia Remastered – Story

In der Geschichte des Spiels gerät die Balance zwischen Menschen und Geister ins Wanken, als der Medizinstudent Jyde Mathis auf Milla Maxwell trifft, die als Herrin der Geister gilt. Eine Reihe unglücklicher Ereignisse führt sie zur Entdeckung einer gefährlichen Geheimwaffe, die sich im Besitz des Königreichs von Rashugal befindet.

Als nun verfolgte Personen überwinden Jyde und Milla ihre Differenzen, um für ein friedliches Miteinander ihrer Nationen einzutreten. Zwei gegensätzliche Welten stehen sich gegenüber: eine, die von spirituellen Kräften geprägt ist, und eine, die wissenschaftlichen Fortschritt verfolgt. Nur der gemeinsame Einsatz der beiden Hauptfiguren kann eine Verbindung schaffen.

Tales of Xillia Remastered - Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung