Project Motor Racing – Weitere Informationen und gamescom-Trailer

Zur gamescom 2025 präsentierten GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios einen neuen Trailer von ihrer Rennsimulation „Project Motor Racing“. Der Trailer liefert nicht nur Szenen aus dem Spiel, sondern auch Eindrücke von dem dynamischen Wetter mehr.

Besuchende der Halle 6 auf der gamescom können „Project Motor Racing“ selbst ausprobieren.

Porsche stößt offiziell zur Racing-Flotte hinzu

Des Weiteren wurden Porsche als Teil des Spiels bestätigt. Porsche bringt eine Modellpalette mit, die Jahrzehnte Motorsportgeschichte abdeckt. Mit dabei sind Ikonen wie der meisterschaftsgekrönte Porsche 963 (2023) und der Ursprung einer Dynastie, der 917K von 1970, sowie eine Reihe legendärer Modelle, darunter: 911 GT3 R (992), 911 GT1-98 und 962C. Neu an Bord sind außerdem Aston Martin (das 2025er Aston Martin Valkyrie Hypercar und der AMR Vantage GT3) sowie der Ford Mustang GT4 (2024).

Project Motor Racing – Historische Klassen

Zwei der ruhmreichsten Epochen des Sportwagensports – GT1 und Gruppe C – ergänzen die bereits angekündigten Rennklassen. GT1 steht für rohes, hochriskantes Spektakel der 90er-Jahre-Supersportwagen, während die Gruppe C die goldene Ära des Prototypen-Langstreckenrennsports zurückbringt. Insgesamt sind damit 9 Rennklassen enthüllt, die ein halbes Jahrhundert Motorsport abdecken – weitere folgen.

Weitere Rennstrecken

„Project Motor Racing“ erweitert sein Aufgebot an Rennstrecken um drei weitere gescannte Strecken: Circuit de Spa-Francorchamps, die Nürburgring Nordschleife und Mount Panorama, Bathurst, und bestätigt zugleich den Start mit 28 Layouts an 18 Standorten weltweit.

Mehr Realismus durch „True2Track“

„True2Track“ ist eine neuentwickelte Technologie für Realismus: von dynamischen Wettersystemen über adaptive Ideallinien mit authentischem Abtrocknungs- und Wasserablaufverhalten bis hin zu einem synchronisierten 24-Stunden-Tag-Nacht-Zyklus, der reale Bedingungen widerspiegelt.

Das Rennspiel soll am 25 November 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Zeitgleich zum digitalen Release wird das Spiel auch im Einzelhandel erhältlich sein. astragon Entertainment übernimmt die Distribution in Deutschland. Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Partnern möglich – einschließlich des Bonusinhalts GTE Decade Pack.

Die Webseite zum Rennspiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Trailer findet ihr auch bei hier uns (siehe hier).

Project Motor Racing | Gamescom Trailer

Quelle: Pressemitteilung