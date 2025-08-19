Roadwarden – Switch-Version erscheint nächste Woche

Das in einer Low-Fantasy-Welt angesiedelte Rollenspiel „Roadwarden“ erschien bereits 2022 für PC (siehe hier). Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Moral Anxiety Studio gaben vor kurzem bekannt, das am 25. August 2025 die Veröffentlichung auf Nintendo Switch erfolgen wird. Es wird im Nintendo eShop für 10,99 Euro (UVP) erhältlich sein (siehe hier). Zum Launch gibt es einen Rabatt von 20%.

In dem Spiel erwartet euch eine Mischung aus isometrische Pixel-Art mit tiefgreifendem Storytelling sowie klassischen Rollenspielmechaniken wie Inventarrätseln, Dialogoptionen, Charakterentwicklung und Survival-Elementen.

Erkundet eine ungezähmte Halbinsel, knüpft Bündnisse oder schafft Feinde und trefft Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen. Wählt Klasse (Krieger, Magier oder Gelehrter) und Hintergrund, meistert Survival-Herausforderungen und erlebt eine 30+ Stunden lange Geschichte voller Geheimnisse, Gefahren und moralischer Dilemmata.

Hier findet ihr „Roadwarden auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier).

Roadwarden - Nintendo Switch Announcement

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung