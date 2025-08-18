Shenmue III erscheint als Enhanced Edition

Yu Suzuki und Publisher ININ Games haben „Shenmue III Enhanced“ angekündigt. Die Neuauflage des 2019 veröffentlichten Spiels bringt das Abenteuer von Ryo Hazuki auf aktuelle Plattformen und erweitert es um technische Verbesserungen sowie zusätzliche Komfortfunktionen.

Die Enhanced-Version bietet euch überarbeitete Grafiken, flüssigeres Gameplay und kürzere Ladezeiten. Die Stadt Niaowu wirkt nun dichter bevölkert, was der Spielwelt mehr Lebendigkeit verleiht. Mit einer optionalen Kameraperspektive, die an die ersten beiden Shenmue-Teile erinnert, könnt ihr das Abenteuer wahlweise auch im klassischen Stil erleben.

Darüber hinaus erwarten euch praktische Anpassungen wie überspringbare Dialoge und Zwischensequenzen, ein erweitertes Zeitfenster für Quick-Time-Events und ein optimiertes Menü. Alle Änderungen sind optional und lassen sich ein- oder ausschalten, sodass ihr selbst entscheiden könnt, wie modern oder traditionell ihr spielen möchtet.

In „Shenmue III“ übernehmt ihr die Rolle von Ryo Hazuki, einem jungen Kampfkünstler aus Japan, der den Tod seines Vaters rächen will. Im dritten Teil der Reihe folgt ihr der Spur des geheimnisvollen Phönix-Spiegels, der eng mit dem Mörder eures Vaters verbunden ist. Eure Reise führt euch durch chinesische Dörfer und Landschaften, wo ihr trainieren, Nebenbeschäftigungen nachgehen, Glücksspiele wagen oder klassische Minispiele ausprobieren könnt, während ihr der Wahrheit Schritt für Schritt näherkommt.

„Shenmue III Enhanced“ erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam sowie den Epic Games Store. Eine Version für Nintendo ist ebenfalls geplant. Besitzer der ursprünglichen Fassung auf PS4 oder PC sollen ein Upgrade erhalten. Weitere Details sollen im Rahmen der gamescom 2025 veröffentlicht werden.

Quelle: Pressemitteilung