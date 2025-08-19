World of Tanks – Version 2.0 kommt im nächsten Monat

Entwicklerstudio Wargaming wird am 03. September 2025 das Update 2.0 für das Free-to-Play-Action-Game „World of Tanks“ veröffentlichen. Es soll das ehrgeizigste Update in der Geschichte des Spiels werden und signifikante Änderungen für das Spiel mit sich bringen.

Das Update 2.0 ist eine transformative Überarbeitung, das neue Panzer der Stufe XI, einen komplett neu gestalteten Hangar und eine neue Benutzeroberfläche, einen storybasierten PvE-Modus auf einer neue Karte, eine umfassende Anpassung von Hunderten von Fahrzeugen, einen neuen Matchmaker und vieles mehr umfasst.

„2.0 ist nicht nur ein Update – es ist ein Meilenstein für die zukünftige Ausrichtung des Spiels, der die Entwicklung von World of Tanks für die kommenden Jahre prägen wird“, sagte Michael Broek, Publishing Director West von World of Tanks. „Wir freuen uns, unseren Spielern die Ergebnisse der harten Arbeit unseres Teams in den letzten zwei Jahren präsentieren zu können. Egal, ob sie neu im Spiel sind, ein erfahrener Veteran oder wieder in das Gefecht zurückkehren – mit Update 2.0 gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um World of Tanks zu spielen.“

World of Tanks 2.0 – Übersicht

Die neuen Tier-XI-Panzer: Zum ersten Mal in der Geschichte werden 16 neue Fahrzeuge der Stufe XI mit einzigartigen Spielmechaniken und einem neuen Fortschrittssystem zum Spiel hinzugefügt, und weitere werden in Zukunft folgen.

Umfassende Überarbeitung der Panzer: Über 350 Fahrzeuge aller Stufen wurden überarbeitet, um verbesserte Rollen und ein faireres Gameplay zu ermöglichen.

Brandneue Garage: Jetzt ist die Garage eine Fabrik, in der Fahrzeuge zusammengebaut und ausgerüstet werden.

Verbesserte Benutzeroberfläche: Neu, optimiert, funktional und informativ.

Neuer Matchmaker: Von Grund auf neu entwickelt für kürzere Wartezeiten, eine bessere Teamausgewogenheit und dynamischere Kämpfe.

Neue Karte: Nordskar, eine neue skandinavische Karte, die sich die Spieler schon lange gewünscht haben.

PVE-Event: „Operation Boiling Point“ bildet den narrativen Hintergrund für die Veröffentlichung von Fahrzeugen der Stufe XI, bei dem Spieler drei verschiedene Panzer der Stufe XI auf einem brandneuen Schlachtfeld ausprobieren können.

Sound-Upgrade: Kräftigere, authentischere Panzersounds, die von echten Fahrzeugen aufgenommen wurden, deutlicherer Kampfsound und eine immersive Geräuschkulisse, die jedes Gefecht zum Leben erweckt.

Weitere Details zum Update gibt es auch der Homepage des Spiels (siehe hier).

Gamescom-Trailer

World of Tanks: Update 2.0 Cinematic Trailer | gamescom 2025

Overview-Trailer

Update 2.0: Overview | World of Tanks

Quelle: Pressemitteilung