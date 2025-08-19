John Carpenter’s Toxic Commando – Gameplay und Release-Zeitraum

Saber Interactive und Focus Entertainment haben auf der Gamescom Opening Night Live einen ersten Blick auf „John Carpenter’s Toxic Commando“ gezeigt. Das Spiel wurde ursprünglich bereits 2023 angekündigt, danach gab es lange keine neuen Informationen. Nun ist bekannt, dass es Anfang 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC (Steam und Epic Games Store) erscheinen wird.

In der Geschichte des Spiels endet in naher Zukunft ein experimenteller Versuch, die Kraft des Erdkerns zu nutzen, in einer schrecklichen Katastrophe. Der sogenannte „Sludge God“ wurde durch das Experiment zum Leben erweckt. Diese unheimliche Abscheulichkeit beginnt die Erde in Abschaum und die Lebenden in untote Monster zu verwandeln. Doch das Genie hinter dem Experiment hat einen Plan, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Alles, was er braucht, ist ein Team kompetenter, gut ausgebildeter Söldner, um die Arbeit zu erledigen.

In „John Carpenter’s Toxic Commando“ übernehmt ihr die Kontrolle eines der Söldner. Ihr könnt euch mit Freunden verbünden und gegen die Kreaturen antreten. Wie die Macher mitteilten, stehen verschiedene Klassen zur Verfügung. Angetrieben wird das Spiel von Sabers Swarm Engine, die bereits in „World War Z“ zum Einsatz kam. Auch in „Space Marine 2“ sorgt die Engine für die Horden von Gegnern auf dem Bildschirm.

John Carpenter's Toxic Commando - Gameplay Trailer | Opening Night Live 2025

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: ONL, Pressemitteilung