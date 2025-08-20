La Divina Commedia – Jyamma Games kündigt ein neues Action-RPG an

Nach dem Release des von „Enotria: The Last Song“ im Jahr 2024 arbeitet das italienische Studio Jyamma Games an einem neuen Projekt. Während der Eröffnungsshow von Gamescom 2025 wurde erstmals ein Teaser-Trailer zu „La Divina Commedia“ vorgestellt. Das Action-RPG ist stark von Dante Alighieris gleichnamigem Werk inspiriert und verbindet düstere Fantasy-Elemente mit Hack-and-Slash-Gameplay.

In dieser neuen Interpretation hat „Die Göttliche Komödie“ den Platz der alten Religion eingenommen und ein goldenes Zeitalter des Glaubens eingeleitet. Als dunkle Mächte dieses Gleichgewicht zerstören, stürzt die Welt ins Chaos. Ihr übernehmt die Rolle eines kriegerischen Poeten, der in die Tiefen der Hölle hinabsteigen muss. Auf dem Weg durch die verschiedenen Kreise erwarten euch immer mächtigere Dämonen, während ihr zugleich versucht, eine sündhafte Vergangenheit zu sühnen.

Das Spiel bietet ein breites Spektrum an Mechaniken: Jede Waffenklasse verfügt über eigene Spielstile, es gibt prozedural generierte Extraktions-Dungeons sowie ein erzählungsbasiertes Ausrichtungssystem, das sich an den Sieben Todsünden orientiert. Hinzu kommt die Möglichkeit, Waffen und Rüstungen nicht nur in ihren Werten, sondern auch optisch umfassend anzupassen.

Die Handlung soll eng mit Zitaten und Motiven aus Dantes Versen verwoben sein. Ihr könnt euren Charakter frei wählen, ob männlich oder weiblich, und die Geschichte nach eurem bevorzugten Spielstil erleben. Für die Animationen setzt Jyamma Games auf ein Motion Capture System, das in Zusammenarbeit mit einem internationalen Studio entwickelt wurde, das bereits bei Projekten wie „Phantom Blade Zero“ zum Einsatz kam.

„La Divina Commedia“ wird auf Steam erscheinen, weitere Plattformen sollen später bekannt gegeben werden.

La Divina Commedia - Reveal Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung