Onimusha: Way of the Sword – „Die Genma-Experimente“-Trailer

Der neuste Trailer von „Onimusha: Way of the Sword“, den Capcom im Zuge der gamescom 2025 präsentierte, taucht in eine neue Umgebung innerhalb der düsteren Fantasiewelt ein. Das Bildmaterial enthüllte außerdem monströse Gegner und gab einen Einblick in die Kampfmechanik, die das Herzstück der Schwertkampf-Action bildet, darunter Bogenschießen und eine doppelschneidige Klinge mit einem Wirbelwindangriff.

Tief unter dem Setting von Kyoto befindet sich ein geheimes Labor, in dem eine finstere und rätselhafte Gestalt namens Dokyo daran arbeitet, neue Genma zu erschaffen. Zu ihren verdrehten Kreationen gehören:

Groß-Nue: Ein wildes, chimärenartiges Ungeheuer, das die Kraft des Blitzes nutzen kann.

Kogashira: Menschen, die von parasitären Genma verdorben wurden und giftige Wolken der Bosheit erzeugen.

Chijiko: Eine groteske Masse aus miteinander verwobenen menschlichen Gesichtern mit weitreichenden Tentakeln.

Um sich einen Weg durch diese Abscheulichkeiten zu bahnen, setzt der Protagonist Musashi Miyamoto seine eigenen Kräfte ein, darunter die ikonischen Issen und Seelen absorbierende Fähigkeiten, die den Kern des „Onimusha“-Erlebnisses bilden:

Ablenken: Eine Verteidigungsaktion, die Angriffe – einschließlich Projektile – auf den Gegner zurückwirft.

Parieren: Gut getimte Blocks, die eingehende Angriffe abwehren, können Gegner ins Wanken bringen, Lücken für Gegenangriffe schaffen und Feinde sogar zurück in ihre Verbündeten oder das Gelände stoßen.

Lohe-Zustand: Eine vorübergehende Offensivkraft, die durch mehrere Paraden ausgelöst wird und auch blaue Seelen erzeugt, die Spezialangriffe mit Oni-Kraft befeuern.

Seelenabsorption: Wählt im Eifer des Gefechts den richtigen Moment, um die Seelen besiegter Gegner zu absorbieren, um Gesundheit wiederherzustellen, Ausrüstung zu verbessern, neue Fähigkeiten freizuschalten und vieles mehr.

Issen: Schlage Gegner eine Sekunde bevor sie zuschlagen, um diesen risikoreichen, aber lohnenden Gegenangriff auszuführen, der ein ikonisches Element der Onimusha-Reihe ist.

Capcom will das Spiel 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Die offizielle Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Onimusha: Way of the Sword - 3. Trailer: Die Genma-Experimente

