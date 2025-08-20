Resident Evil Requiem – Capcom veröffentlicht einen neuen Trailer

Zum Auftakt der diesjährigen gamescom 2025 veröffentlichte Capcom ein neues Video zu „Resident Evil Requiem“. Der aktuelle Trailer gewährt einen Einblick in die Vergangenheit der Protagonistin Grace Ashcroft. Zu sehen ist eine jüngere Grace, die sich mit ihrer Mutter in einem Herrenhaus aufhält. Plötzlich müssen die beiden das Gebäude verlassen, da eine mysteriöse Gestalt Jagd auf sie macht. Dabei wird deutlich, dass die Mutter ein Geheimnis verbirgt.

Im Mittelpunkt der Geschichte von „Resident Evil Requiem“ steht Grace Ashcroft, eine introvertierte und eher schreckhafte FBI-Geheimdienstanalystin. Im Laufe der Handlung entwickelt sie sich weiter, indem sie lernt, ihre Ängste zu überwinden.

Die Handlung spielt 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City durch eine Sterilisationsrakete der US-Regierung. Mit „Resident Evil Requiem“ möchte Capcom an die Ereignisse und Figuren des damaligen T-Virus-Ausbruchs erinnern, sowohl an die Opfer als auch an jene, die durch die Katastrophe dauerhaft gezeichnet wurden.

„Resident Evil Requiem“ und erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Resident Evil Requiem - gamescom Gameplay Trailer | gamescom 2025

