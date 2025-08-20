Cronos: The New Dawn – Cinematic-Trailer

Das Third-Person-Survival-Horrorspiel „Cronos: The New Dawn“ wird nächsten Monat für PC und Konsolen erscheinen. Auf der gamescom 2025 veröffentlichte Entwicklerstudio Bloober Team einen Cinematic-Trailer. Der Trailer beginnt in den düsteren Ruinen von New Dawn aus der beengten Perspektive einer Katze, die durch die verwüstete Landschaft streicht.

Von dort aus wechselt das Bild zur Reisenden, der Protagonistin des Spiels. Im Trailer wird gezeigt, wie sie sich in riskanten Konfrontationen gegenüber den Waisen behaupten muss – Gestalten, die diese zerbrochene Welt heimsuchen. Passend untermalt wird der Trailer von dem Song Sixteen Days / Gathering Dust von This Mortal Coil.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint am 05. September 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. Wer die Deluxe Edition vorbestellt, kann schon ab dem 03. September 2025 loslegen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Cronos: The New Dawn | A New Breed Of Horror

Quelle: Pressemitteilung