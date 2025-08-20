Deep Silver und Entwicklerstudio KING Art Games haben während der Opening Night Live der gamescom das Echtzeitstrategiespiel „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ angekündigt. Das RTS soll für PC erscheinen und eine Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe darstellen.

Euch erwarten klassischer Basisaufbau, große Armeen und strategischen Gameplay. Die Story setzt etwa 200 Jahre nach den Ereignissen von „Dawn of War: Dark Crusade“ an. Dreh- und Angelpunkt der Ereignisse wird der legendäre Planet Kronus sein.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Features

Vier voll spielbare unterschiedliche Fraktionen Space Marines, Orks, Necrons und Adeptus Mechanicus. Jede der vier Fraktionen in Dawn of War IV hat eine eigene Kampagne, die eine andere Seite der Gesamtgeschichte erzählt, mit insgesamt über 70 Missionen.

Umfangreiche Einzelspieler-Kampagnen und andere Spielmodi Skirmish, Koop, kompetitiver Mehrspielermodus sowie die Rückkehr des bei Fans beliebten Last Stand. In jedem der Spielmodi bauen die Spieler Basen, übernehmen die Kontrolle über Fraktionskommandanten, sammeln Ressourcen und befehligen Einheiten, um letztendlich die feindlichen Streitkräfte zu überwältigen.

Legendäre Warhammer-Geschichten vom Feinsten Mitgeschrieben vom legendären Black-Library-Autor John French, hat jede Fraktion ihr eigenes filmisches CGI-Intro und es gibt etwa 40 Minuten an Zwischensequenzen. Die Kampagnen bieten nicht-lineare und optionale Elemente und somit einen hohen Wiederspielwert für Fans, die jeden Zentimeter dieser epischen Saga erkunden möchten.

Das größte Dawn of War zum Launch Vier unterschiedliche Fraktionen, mehr als 10 spielbare Kommandanten, mehr als 110 Einheiten/Gebäude, von denen viele anpassbar sind, ein In-Game-Editor für UGC-Inhalte und ein Painter-Tool zur Anpassung von Einheiten.

Moderne Innovation kombiniert mit klassischer RTS-Mechanik Einschließlich des revolutionären Combat Director, einem spektakulären Nahkampf-Spektakel der nächsten Generation.



Der passend veröffentlichte CGI-Trailer zeigt Szenen durch die Augen von Cyrus, einem Captain der 10. Kompanie der Blood Ravens. Cyrus erzählt aus seinem Leben voller Pflicht, Krieg und Opfer und enthüllt die vier spielbaren Fraktionen Space Marines (Blood Ravens), Orks, Adeptus Mechanicus und Necrons sowie wiederkehrende Charaktere wie Jonah und Gorgutz.

Hier findet ihr „Warhammer 40,000: Dawn of War IV“ auf Steam: KLICK!

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - Official Announce Trailer | Opening Night Live 2025

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung