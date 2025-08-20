Ninja Gaiden 4 – Neuer Trailer beleuchtet die Geschichte des Spiels

Auf der Opening Night Live der gamescom 2025 hat Team Ninja einen neuen Story-Trailer zu „Ninja Gaiden 4“ vorgestellt. Das Video gewährt einen tieferen Einblick in die Geschichte und die Charaktere rund um Yakumo, ein junges Ninja-Talent aus dem Raven-Clan. Im Mittelpunkt steht seine Mission, den Dunklen Drachen zu besiegen.

Neben neuem Gameplay-Material wurde auch eine neue Waffenklasse enthüllt: die Assassinen-Werkzeuge. Dieses tödliche Arsenal erweitert Yakumos Fähigkeiten und verspricht zusätzliche strategische Möglichkeiten im Gefecht. Der Trailer stellt außerdem neue Figuren, Umgebungen und Gegner vor.

In „Ninja Gaiden 4“ übernehmt ihr die Rolle von Yakumo, einem neuen Helden, der in einem von der Unterwelt verdorbenen Tokio gegen Feinde kämpft. Die Handlung spielt nach den Ereignissen von „Ninja Gaiden 3“ und thematisiert die Rückkehr des Dunklen Drachens, der Chaos in die Stadt gebracht hat. Auch Ryu Hayabusa ist Teil der Geschichte und spielbar.

„Ninja Gaiden 4“ erscheint für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud und Xbox Play Anywhere. Direkt zum Release wird der Titel auch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Darüber hinaus erscheint das Spiel auf Steam sowie für PlayStation 5.

NINJA GAIDEN 4 - Official Story Trailer | Gamescom 2025

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Microsoft