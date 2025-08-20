The Outer Worlds 2 – Trailer stellt die Begleiter vor

Obsidian Entertainment hat während der gamescom 2025 einen neuen Trailer zu „The Outer Worlds 2“ präsentiert. Im Mittelpunkt stehen die Begleiter, die euch im Science-Fiction-Rollenspiel zur Seite stehen werden.

Der Trailer zeigt neben Gameplay-Szenen sechs Charaktere, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Niles, ein Agent des Earth Directorate, die Drohnenheilerin V.A.L.E.R.I.E., die fanatische Kultistin Aza, die erfahrene Feldsanitäterin Inez, die schwer bewaffnete Marisol sowie Tristan, der mit einem gewaltigen Kriegshammer kämpft. Gemeinsam bringen sie unterschiedliche Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Nebenquests ins Spiel.

„The Outer Worlds 2“ führt euch in eine neue Kolonie, in der ihr mit einer frischen Crew, neuen Waffen und neuen Gegnern ein weiteres Abenteuer bestreitet. Ihr übernehmt die Rolle eines Agenten des Erdenrats, der die Ursache mysteriöser Risse aufklären muss, welche die Menschheit bedrohen. Die Nachforschungen führen euch nach Arcadia, dem Zentrum der Sprungantriebs-Technologie. Dort entscheidet sich nicht nur das Schicksal der Kolonie, sondern auch das der gesamten Galaxie.

„The Outer Worlds 2“ erscheint am 29. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.

The Outer Worlds 2 - Official Companions Trailer - Opening Night Live 2025

Quelle: Microsoft