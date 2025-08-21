Hollow Knight: Silksong – Gameplay und Release im September

Mit „Hollow Knight“ veröffentlichte das australische Studio Team Cherry 2017 ein Action-Adventure, das durch seine offene Welt, präzise Kämpfe und den atmosphärischen Artstyle schnell zu einem der beliebtesten Metroidvania-Spiele wurde. Das preisgekrönte Spiel erhält nun mit „Hollow Knight: Silksong“ ein Sequel, das euch in ein neues Königreich führt, geprägt von Seide und Gesang. Inzwischen steht auch fest, wann der Nachfolger erscheinen wird.

In „Hollow Knight: Silksong“ schlüpft ihr in die Rolle von Hornet, die in eine unbekannte Welt verschleppt wurde und sich dort auf einer gefährlichen Pilgerfahrt bis an die Spitze des Reiches vorkämpfen muss. Dabei erwarten euch dynamische Kämpfe mit neuen akrobatischen Bewegungen, über 150 frische Gegnertypen und ein Arsenal an Werkzeugen und Mechanismen, das euch bei Erkundung und Gefechten unterstützt.

Neben umfangreichen Quests und uralten Geheimnissen bietet „Silksong“ auch den herausfordernden „Silk Soul“-Modus für erfahrene Spieler. Für die musikalische Untermalung sorgt erneut Christopher Larkin mit einem orchestralen Soundtrack.

„Hollow Knight: Silksong“ erscheint am 04. September 2025.

Hollow Knight: Silksong - Special Announcement

Quelle: Team Cherry