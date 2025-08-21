Directive 8020 – Neues Video zeigt Gameplay aus dem Prolog des Spiels

Supermassive Games hat ein neues Video zu „Directive 8020“ veröffentlicht. Darin bekommt ihr rund 13 Minuten Gameplay aus dem Prolog zu sehen. Gezeigt wird, wie Carter und Simms die Cassiopeia verlassen, um einen gefährlichen Schaden am Rumpf eines Raumschiffen zu beheben.

In „Directive 8020“ steht die Menschheit kurz vor dem Untergang. Zwölf Lichtjahre von der Erde entfernt soll der Planet Tau Ceti f eine neue Heimat werden. Doch nach der Bruchlandung des Kolonieschiffs Cassiopeia entdeckt die Crew, dass sie nicht allein ist. Ein außerirdischer Organismus hat das Schiff infiltriert und kann die Gestalt jedes Besatzungsmitglieds annehmen.

Ihr übernehmt die Kontrolle über fünf Mitglieder der Crew und müsst Entscheidungen treffen, die nicht nur über ihr Überleben, sondern auch über die Zukunft der gesamten Menschheit bestimmen. Misstrauen, Paranoia und die ständige Bedrohung durch den Formwandler prägen diesen Überlebenskampf.

Ursprünglich sollte „Directive 8020“ im Oktober das Licht der Welt erblicken. Jedoch wurde der Titel im vergangenen Monat verschoben. Die Veröffentlichung erfolgt nun voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres.

Directive 8020 | 13 Minutes of Prologue Gameplay [Gamescom]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Supermassive Games